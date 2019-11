Les camions électriques Volvo sont désormais en vente (et bientôt sur nos routes)

Plusieurs modèles tout électriques

Le FE Electric et et le FL Electric sur les routes européennes

Source : Electrek.

Les camions électriques du constructeur suédois arriveront sur les routes européennes dès le début de l'année 2019, a annoncé l'entreprise.Il y a un an à peine, Volvo Trucks, filiale du groupe, annonçait la commercialisation future d'une série de camions 100 %électriques. En septembre 2018, le constructeur a dévoilé son premier camion électrique et autonome, Vera, ayant la particularité de ne pas posséder de cabine pour le conducteur.L'entreprise a ensuite annoncé un camion-poubelle électrique capable de réaliser une distance de 200 km avant rechargement. Le Volvo FE Electric est un camion 16 tonnes destiné au « transport citadin lourd ». S'en est suivi, au mois d'octobre, le Volvo FL Electric, un camion de 16 tonnes capable de rouler 300 km grâce à différentes batteries allant de 100 à 300 kWh.Le Volvo FE Electric et le Volvo FL Electric seront les deux premiers modèles de ce nouveau line-up à se déplacer sur les routes européennes.», a commenté l'entreprise au moment de l'annonce.Les camions seront commercialisés dans les pays scandinaves, mais aussi en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas et en France. La production en série commencera en mars 2020, mais les commandes sont déjà ouvertes.