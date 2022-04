Trop dangereux, les bus électriques ? La RATP suspend leur utilisation après deux incendies

L'incident concerne un véhicule prenant en charge la ligne 71 et s'est produit aux alentours de l’arrêt Bibliothèque François Mitterrand, situé dans le XIIIème arrondissement de Paris. Le conducteur du bus a évacué rapidement les passagers et aucun blessé n'est à déplorer.

Le bus électrique en question est un modèle Bluebus 5SE de la marque Bolloré. C'est la seconde fois en moins d'un mois qu'un bus électrique récent provenant de cette série est victime d'un tel incendie.

"Par mesure de précaution", la RATP a pris la décision, conjointement avec Île-de-France Mobilités, de retirer temporairement de la circulation les 149 bus électriques Bluebus 5SE qu'elle exploite. Une décision qui pourrait engendrer des perturbations sur plusieurs lignes durant ce jour, prévient la RATP.

La société de transport public demande aussi des comptes à Bolloré, exigeant une "expertise complète" de la part du constructeur afin d'identifier les causes de ces incendies et de faire en sorte que ce type d'incident ne se reproduise plus. Une condition sine qua non pour renvoyer les bus électriques de la marque sur les routes.

La RATP exploite 4700 bus, dont 500 sont électriques, provenant de trois fabricants différents.