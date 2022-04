Envie de découvrir le retrofit près de chez vous ? Retrouvez toutes les villes et dates du Retrofit Tour 2022

Pour se faire connaître, Retrofuture organise cette année le REV Retrofit Tour, qui passera dans quarante villes de France. Depuis lundi 25 avril, six véhicules rétrofités se baladent à travers la France. La tour a commencé hier à Cannes, et va continuer dans le sud de la France, avant de remonter à l'ouest puis au nord courant mai. Du 1er au 4 juin, le Retrofit Tour s'arrêtera à Paris, puis redescendra à l'est pour se terminer à Lyon les 23 et 24 juin. Pour vous y rendre, il suffit de vous inscrire par téléphone ou e-mail.

Au REV Retrofit tour, vous pourrez admirer un bus, deux utilitaires et trois vieilles voitures converties à l'électrique. Si vous n'êtes pas encore convaincus par la démarche, le Tour sera l'occasion de rencontrer des professionnels du secteur qui pourront répondre à vos questions. Le but semble être aussi de convaincre les autorités locales qui pourraient faire bon usage du rétrofit pour convertir, par exemple, leur flotte de transports en commun à l'électrique.