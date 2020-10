Pour lutter contre le CO2 en ville, e-troFit transforme les bus diesel en bus électrique

Le coût d’un rétrofitage sur un bus urbain diesel varie entre 300 000 et 360 000 €, selon la configuration de batterie et l’état du véhicule. Si cette somme parait importante, elle est à comparer au prix d’un véhicule électrique neuf équivalent, dont le prix peut largement dépasser les 500 000 €. L’opération de conversion permet en effet d’obtenir un véhicule remis à neuf, avec une motorisation plus vertueuse permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les zones urbaines.

Le directeur général de la société, Andreas Hager, a déclaré : « Nous connaissons actuellement une forte augmentation de la demande. En Europe et en dehors, les villes et les communes ont besoin de solutions durables, rentables et en même temps absolument fiables sur le plan technologique pour réduire les émissions de CO 2 dans les transports publics ».