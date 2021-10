Rétrofit : une Porsche 912 vintage retrouve une seconde jeunesse grâce à un moteur Tesla

Le rétrofit a la côte, et même si l'investissement est parfois conséquent, il continue de faire des émules. En plus, il y en a pour tous les goûts : de ceux qui veulent à tout prix conserver une allure d'origine, notamment niveau carrosserie, comme l'illustre la 2 CV électrique, aux projets plus originaux, à l'image de l'Opel Manta. Ça tombe bien d'ailleurs, puisqu'il est autorisé en France, depuis le 4 avril 2021, de transformer sa voiture (et moto) thermique en un modèle électrique lorsqu'elle a plus de cinq ans (trois pour les véhicules de type L) et n'est pas enregistrée comme véhicule de collection. Le rétrofit est déjà légal dans trente pays.

Vous pouvez même, dans certaines régions, bénéficier d'aides publiques pour vous offrir cette conversion et les services d'entreprises spécialisées. De l'autre côté de l'Atlantique, Zelectric en est une. En Californie, la firme se plait à mettre à jour divers modèles oscillant entre charme à l'ancienne et modernité sous le capot. Ce n'est pas cette Porsche 912 de 1968 qui dira le contraire ! Produite durant seulement cinq ans en série, ce modèle dispose, dans sa première version, d'un moteur en aluminium comportant quatre cylindres à plat et développant 90 chevaux.

Ce qui était à l'époque un modèle d'entrée de gamme pour la mythique Porsche 911 est aujourd'hui un véhicule largement modernisé par le travail de Zelectric, qui a notamment remplacé le « flat 4 » d'origine par un moteur de Tesla Model S. Même emplacement à l'arrière du véhicule, gain de place car le nouveau moteur est plus petit, mais aussi de puissance, puisque selon la firme, cette Porsche 912 embarque désormais 536 chevaux : de quoi filer jusqu'à près de 220 km/h.