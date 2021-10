Partenaire historique d’Apple pour l’iPhone, Foxconn s’offre curieusement une usine de véhicules électriques aux USA

Foxconn est davantage connue au niveau mondial pour être l'un des plus éminents fabricants d'iPhone. Et la firme compte bien aller plus loin dans son partenariat avec la Pomme, plutôt frileuse depuis de longues années même si désireuse de se lancer sur le marché du véhicule électrique. Foxconn se verrait bien produire les Apple Cars, avec l'opportunité, entre autres, d'apporter son expertise pour mettre au point une connectivité des plus performantes entre les smartphones de la firme de Cupertino et ses voitures électriques.