Pour la première fois, une voiture électrique passe les tests (sévères) de la police de Detroit

Les tests effectués par la MSP portent sur plusieurs critères parmi lesquels l’accélération, la vitesse maximale, le freinage et la fiabilité. Concrètement, le document officiel dispose qu’un véhicule doit répondre aux critères qui suivent. Tout d'abord, il doit être en mesure de passer de 0 à 60 mph en moins de 9 secondes, de 0 à 80 mph en moins de 14,9 secondes et de 0 à 100 mph en moins de 24,6 secondes. En outre, il doit atteindre 110 mph en 0,92 mile et 120 mph en 1,70 mile.