Mais l'association n'entend pas lâcher des milliards sans contrepartie. Elle demande aux autorités françaises et européennes de maintenir une réglementation stable sur la transition énergétique et les normes environnementales. En particulier, ses membres insistent sur le respect de la norme CAFE (Corporate Average Fuel Economy), qui impose aux constructeurs automobiles de réduire progressivement les émissions moyennes de CO 2 de leurs véhicules sous peine d'amendes.

Certaines voix au sein de l'industrie automobile plaident pour un assouplissement de ces règles, notamment en ce qui concerne l'interdiction de la vente de voitures thermiques neuves en 2035. Charge France redoute que de tels changements découragent la transition vers l'électrique et compromettent la rentabilité des bornes de recharge. Selon Aurélien de Meaux, président de Charge France, « si on ne sait pas où on va, on ne peut pas investir ».

En parallèle, les opérateurs militent pour un renforcement des obligations d'achat de véhicules électriques par les flottes d'entreprises. Cette mesure accélérerait le renouvellement du parc automobile et favoriserait l'émergence d'un marché de l'occasion plus accessible aux particuliers. Ils proposent également de réorienter les amendes imposées aux constructeurs ne respectant pas les quotas de ventes électriques vers des aides à l'achat pour les consommateurs.

Charge France se préoccupe enfin du confort des usagers. Aujourd'hui, les conducteurs doivent jongler entre plusieurs cartes de recharge pour accéder aux différents réseaux et bénéficier des meilleurs tarifs. Une harmonisation des systèmes de paiement et une plus grande transparence sur les prix pourraient faciliter l'usage des bornes et encourager leur adoption.