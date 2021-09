Smart dévoile un nouveau modèle électrique aux faux airs de Mini

Quand on évoque la marque Smart, on pense à ces drôles de voitures à deux places qui ont fait le succès de la marque il y a une vingtaine d’années. Pour l’avenir, Smart mise sur des véhicules plus conventionnels. Ce premier modèle reste d’un gabarit réduit qui rappelle celui d’une citadine comme la Mini Countryman de BMW.

La ligne a été dessinée par les designers de Daimler et propose une carrosserie à quatre portes. L’ouverture des portes arrière est antagoniste, facilitant l’accessibilité au véhicule. Le concept-car propose un toit entièrement vitré de l’avant à l’arrière. Son entourage est revêtu d’une teinte dorée mate. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour un véhicule de cette taille, les jantes sont de 21 pouces.

La garde au sol élevée et les protections d’ailes en plastique noir lui donnent un côté baroudeur moderne aux lignes particulièrement fluides.