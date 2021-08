Genesis dévoile son premier SUV électrique haut de gamme, le GV60

Néanmoins, il va falloir attendre encore un peu pour en savoir davantage sur ce modèle, qu'il s'agisse de la motorisation, de l'autonomie ou encore des finitions. Car, pour l'heure, Genesis a surtout publié des photos de son GV60. Au design moderne mais non futuriste, ce SUV est compact, bien plus que le GV80. Et contrairement à ce dernier, qui embarque une motorisation carburant au diesel, le GV60 est tout électrique.