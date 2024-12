Au mois de novembre dernier, des nouvelles du Financial Times nous apprenait que la santé économique de Nissan était au plus bas, à la suite de l'affaiblissement de son partenariat avec Renault. La source du média britannique indiquait alors que l'entreprise n'avait plus que 12 à 14 mois pour trouver un investisseur, afin de garantir sa survie. C'est avec cette information en tête qu'on doit sûrement comprendre l'annonce de la fusion à venir avec Honda qui vient d'être faite.