Les instances parisiennes ne limitent pas leur action à la seule demande d'interdiction. L'exécutif municipal, présidé par Anne Hidalgo (Parti socialiste), préconise également la prohibition de toute communication promotionnelle autour des véhicules lourds.

Le ministère des Transports, sensible à ces enjeux, a lancé une mission quadrimestrielle intitulée « contre les violences, protéger tous les usagers de la route » le 15 novembre, soit quatre jours après l'affaire Paul Varry. Le but de cette dernière ? Mettre en œuvre des actions ciblées pour renforcer la sécurité routière : éducation continue des usagers, prévention des comportements à risque, amélioration des infrastructures routières et répression des infractions. En parallèle, le Conseil de Paris plaide pour l'organisation d'une table-ronde avec la préfecture de police, axée sur la lutte contre les « violences motorisées ».

Cette mobilisation prouve qu'une prise de conscience collective est en train d'avoir lieu : la transition vers la mobilité électrique ne peut faire l'économie d'une réflexion sur le gabarit et le poids des véhicules en milieu urbain. La proposition d'interdiction est certes une mesure assez radicale, mais que le gouvernement devra examiner en considérant de manière approfondie tous les aspects de cette problématique (et ils sont nombreux !). En tout cas, elle ne manquera pas de susciter quelques vives réactions, cela ne fait aucun doute.