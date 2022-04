Mercedes dévoile son très imposant EQS SUV électrique

Mercedes n'est pas peu fier d'annoncer aujourd'hui son nouvel EQS SUV, un modèle qui partage avec l'EQS berline un empattement long (3,2 m), mais qui revendique une hauteur de plus de 20 centimètres par rapport à cette dernière. Malgré son côté « SUV », ce nouveau modèle a bénéficié d'un soin tout particulier concernant la section aérodynamique.

Côté moteur, on pourra profiter ici d'une version 450+, soit 360 ch et 568 Nm, et d'une version 580 4Matic, avec ici 544 ch et 858 Nm de couple. Mercedes annonce une autonomie d'environ 600 km, via une batterie de 107,8 kWh.