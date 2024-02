Paris décide de taxer le stationnement des SUV : une mesure qui divise

Prévue pour être mise en œuvre dès le mois de mai, cette taxe pourrait tripler le tarif horaire de stationnement pour les non-résidents de Paris, tandis que les résidents ne seraient autorisés qu'à un seul véhicule « résidentiel » par foyer fiscal. Les véhicules ciblés par cette mesure, y compris les SUV, devront peser au moins 1,6 tonne pour les modèles thermiques et hybrides, et 2 tonnes pour les électriques, avec des frais de stationnement pouvant atteindre 18 € de l'heure, et jusqu'à 225 € pour six heures.