MG revient en France avec un SUV électrique

© MG

Un SUV électrique commercialisé dès 23 990 €

© MG

260 kilomètres d'autonomie pour le MG ZS

Lire aussi :

Caractéristiques techniques du nouveau SUV MG ZS EV

© MG

Source : InsideEVs

Mais la tendance n'est plus aux roadsters ni aux sportives. MG revient sur le marché français avec une version électrique de son SUV à la sauce chinoise, porté un argument de poids : son prix !La version de base « Comfort » est proposée à 29 990 € avant déduction du bonus écologique de 6 000 €, qui abaisse le prix à 23 990 €, pour un SUV électrique neuf.À ce prix, le modèle de base se pare d'une peinture blanche, de jantes en 16", intègre la navigation GPS sur un écran de 8" et le régulateur de vitesse adaptatif ACC, soit un équipement très correct pour ce prix. En option, quatre autres teintes de carrosserie sont disponibles pour 650 € supplémentaires.Le niveau de finition supérieur « Luxury », propose, moyennant un supplément de 2 000 €, des jantes 17", une caméra de recul ainsi que le toit ouvrant panoramique et la surveillance des angles morts BSM. Les quatre options de peinture sont identiques à la finition « Comfort », augmentant, là encore, le prix de 650 €.Pour propulser son petit SUV, MG a choisi un moteur électrique de 142 chevaux, accompagné d'un pack batteries de 44,5 kWh. Ce duo permet au véhicule de parcourir jusqu'à 263 kilomètres selon le cycle WLTP et autorisera une accélération de 0 à 100 km/h en 8,2 secondes.À noter que le nouveau MG ZS EV supporte la charge rapide jusqu'à 85 kWh ce qui lui permet, vu la taille de sa batterie , de faire le plein en 40 minutes. Sur une prise classique, il faudra compter sept heures et demie.Le MG ZS affiche des dimensions bien adaptées à un usage quotidien familial avec une longueur de 4,31 m et une largeur de 1,81 m. Son coffre d'une capacité de 448 litres devrait accueillir les bagages d'une famille de quatre personnes sans problème.Son poids est mesuré avec un PTAC inférieur à 2 tonnes et un poids à vide d'environ 1 500 kg suivant l'équipement. On relève la présence de capteurs de pression des pneus, de l'ESP et des fixations ISOFIX à l'arrière.Un point de vente sera ouvert à Paris prochainement pour vous permettre de découvrir ce nouveau SUV. Il est à noter que le configurateur est disponible sur le site de MG et propose le paiement comptant ou en location.