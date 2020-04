Subaru : baptisé Evoltis, son premier SUV électrique débarquerait en 2021

Lire aussi :

Une première mondiale en octobre... 2021

Une autonomie décente

Sources : Carbuzz, Electrive

Le fabricant nippon Subaru n'est certes pas l'entreprise automobile la plus connue en Europe, mais elle n'en reste pas un moins un acteur historique du secteur au regard de ses 67 années d'existence. Sur le Vieux Continent, la firme du pays du Soleil-Levant s'est notamment fait connaître par son modèle emblématique répondant au nom d'Impreza.À l'heure où une grande partie des constructeurs se rue sur l'électrique, Subaru a lui aussi décidé de se jeter dans l'arène au travers d'un tout premier SUV électrifié dont le nom serait désormais connu, rapportent Carbuzz et Electrive. Dénommé Evoltis, celui-ci aura le droit à une première mondiale au Tokyo Motor Show organisé en octobre 2021.Evoltis est le fruit d'un travail commun entre Subaru et son partenaire Toyota, avec qui le groupe a déjà travaillé à plusieurs reprises : en témoigne le développement du Crosstrek Hybrid qui emprunte la technologie hybride de la Toyota Prius . Le fait est que le projet Evoltis permettrait au binôme de réduire ses coûts de développement, Subaru n'ayant pas les épaules financières pour assumer le tout.Basé sur une plateforme modulaire censée convenir aux véhicules de taille moyenne et grande, le SUV devrait, selon plusieurs rapports, tutoyer une autonomie de 500 kilomètres et proposer une configuration quatre roues motrices. Le tout pour une puissance de 280 chevaux, voire plus. Autant d'informations à prendre avec des pincettes tant que la marque ne les a pas confirmées.Le ou les marchés sur lesquels Subaru aimerait s'implanter demeurent encore un mystère. Sait-on seulement que la marque Evoltis a été déposée aux États-Unis en 2018.