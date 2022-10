La maire de Calais veut verbaliser un automobiliste mal garé sur… Google Street View

Voilà quelques années déjà que la vidéoverbalisation existe dans certaines villes et permet à un agent assermenté de constater sur un écran de contrôle une infraction au Code de la route filmée par une caméra de vidéoprotection implantée sur la voie publique. Toutefois, dans le cas présent, et malgré l'insistance de Natacha Bouchart, impossible de verbaliser le conducteur : l'image diffusée sur l'écran de la salle du conseil remonte… à plus de 2 ans.