Grâce à la blockchain, vous allez bientôt pouvoir voter en ligne

Connectées à la blockchain Ethereum, les données, évidemment sécurisées et chiffrées, sont stockées en France sur les serveurs d'OVH. « Le cœur de notre solution brevetée depuis 2020 c'est de combiner un vote sécurisé à une urne transparente et digitale. Chacun peut vérifier que son bulletin a bien été pris en compte et n'a pas été modifié », précise le P.-D.G. de V8te.