Trois communes françaises ont lancé une consultation publique qui s'appuie sur la blockchain

La route départementale D154 fait débat dans le nord des Yvelines. Si elle permet aux communes de Triel sur Seine et Meulan-en-Yvelines de rejoindre l’autoroute A13, elle est aussi source de nuisances pour les communes de Chapet, Verneuil-sur-Seine et Vernouillet.

C’est dans ce contexte que les maires des trois communes ont décidé de lancer une consultation publique. Particularité : elle s’appuie sur un système de vote hébergé sur une blockchain. Depuis jeudi dernier, les habitants ont une semaine (jusqu’au 8 octobre) pour donner leur réponse à la question : « Êtes-vous "pour" ou "contre" l'actuel projet de déviation de la RD154 ? ». La consultation se clôturera dimanche 11 octobre par une session classique en bureau vote, pour les habitants qui n’auront pas voté via Internet.

« L’objectif de cette consultation à la fois numérique et physique est d’associer le plus largement possible les habitants de nos communes à un enjeux clé de territoire, » explique Fabien Aufrechter, maire de Verneuil-sur-Seine. « Si elle s’avère suffisamment significative, cela sera un signe positif pour la revitalisation de la démocratie participative locale.»