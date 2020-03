Kaspersky présente Polys, la première machine à voter intégrant des technos de blockchain

La machine à voter Polys (© Kaspersky)

Lire aussi :

Tous nos conseils pour configurer efficacement son VPN



Le choix entre la machine en bureau ou la maison, grâce à la blockchain

Des tiers de confiance qui bloquent toute manipulation des votes

L'imprimante Polys (© Kaspersky)

Tous les suffrages comptés et chuffrés

© Kaspersky

Source : Kaspersky

Avec le développement des technologies du numérique, on assiste à la naissance de pratiques en ligne qui peuvent accompagner ou remplacer certaines pratiques physiques, comme la déclaration d'imposition via le site des Finances publiques. Le vote pourrait aussi en faire partie. En ce début de mois de mars, Kaspersky a dévoilé un prototype de machine à voter qui intègre des technologies de blockchain et qui fonctionne via le système de vote en ligne Polys, qui renforce la sécurité et la confidentialité du scrutin.Alors que certaines voix s'élèvent pour demander le report des élections municipales, le vote en ligne aurait-il pu être une solution pour se prémunir contre le coronavirus ? En France, il n'est possible de prendre part aux élections politiques que de deux façons : soit en se rendant à son bureau de vote, soit en donnant une procuration à un autre électeur de sa commune.Pour aller un peu plus loin, le vote en ligne offre quoi qu'il en soit des avantages, aux participants comme aux organisateurs : le vote à distance, le décompte automatique des résultats, une logistique simplifiée... Mais comme pour les démarches administratives traditionnelles, basculer d'un vote physique à un vote en ligne peut rebuter celles et ceux qui ne se sentent pas à l'aise un smartphone en main ou avec un ordinateur. D'autres interrogations, comme le secret du vote ou sa véritable prise en compte, sont également légitimes.La machine à voter Polys, de Kaspersky, pourrait s'avérer être une solution pour envisager le vote en ligne de demain. Celle-ci est conçue pour reposer sur une technologie de registre distribué, qui fait que toutes les informations liées aux votes sont conservées, nous indique la société.L'organisateur du vote - entreprise, institution ou autres - peut sélectionner plusieurs ordinateurs qui vont stocker les données, sous la supervision d'observateurs indépendants ou de tiers de confiance. La blockchain permet, en passant par ces tiers de confiance, de limiter les risques de manipulation des votes.Dans la pratique, pour utiliser l'une des machines, l'électeur ou le votant doit s'authentifier avec une pièce d'identité. Ce dernier reçoit, dans la foulée, un QR code qu'il est le seul à détenir. Après l'avoir scanné, il peut procéder au vote via l'écran de Polys. Le QR code permet ensuite au votant de vérifier que son vote a bien été pris en compte et enregistré dans la blockchain, en passant par l'application web dédiée. Mais, prévient Kaspersky.Il est également envisageable de pouvoir voter dans un bureau de vote autre que celui de sa circonscription, grâce à un code d'accès qui n'affichera sur l'écran de la machine que la liste des candidats d'où dépend l'électeur. Pour le comptage, une imprimante Polys pourrait être connectée à un système de registre distribué, qui délivrerait une preuve papier immédiate. L'imprimante serait alors reliée au siège de la commission électorale locale, qui pourrait ensuite en éditer les résultats sur papier.Kaspersky nous explique enfin que les machines à voter pourraient être reliées entre elles grâce à un unique système de blockchain, qui fonctionnerait avec la plateforme de vote en ligne Polys. Ce qui éliminerait la possibilité de voter plusieurs fois. En théorie, ce système présente une sécurité identique, que l'on vote en bureau via une machine, ou chez soi depuis son smartphone, sa tablette ou son ordinateur, puisque les suffrages sont tous chiffrés et comptés., précise Roman Aleshkin, responsable produit chez Polys.Une première expérience concluante fut menée en conditions réelles. À Volgograd, en Russie, 82 000 citoyens ont pris part à une élection en faisant appel à la blockchain.