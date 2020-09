La blockchain optimise la vie des co-propriétaires sud-coréens

Dans un pays ou le leitmotiv est « pali-pali !» (« Vite, vite !»), la chasse aux pertes de temps est un sport national. Le mobile et la 5G servent déjà la productivité des Sud-Coréens dans leur vie professionnelle et privée. La dématérialisation du permis de conduire n’en est qu’un exemple. Le gouvernement du pays du matin frais a décidé d’accélérer encore plus la dématérialisation des procédures administratives et logistiques entre ses résidents.