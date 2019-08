La Corée du Nord aurait gagné 2 milliards de dollars grâce à un piratage mondial

Des dizaines de cyber-attaques

Un objectif clairement militaire

Source : Engadget.

Si les faits sont avérés, ce sont au total 17 pays qui auraient été touchés, à travers 35 cyberattaques. La volonté de la, connue pour sa dictature militariste, est deParmi les pays touchés par ces attaques, on compte. L'Inde, notamment, a subi trois attaques. Cela dit, la principale cible de cette campagne de piratage est la, qui a subi à elle seule dix cyberattaques de la dictature voisine.Les attaques visaient soit des institutions financières (les banques avant tout), soit des. La plateformea été attaquée au moins quatre fois, dont deux fois en 2017, pour un total volé de 14 millions de dollars. Plus tard, en juin 2018 et en mars 2019, la même plateforme a perdu respectivement 31 millions et 20 millions de dollars.Trois méthodes ont été utilisées par les pirates : la première est l'utilisation du réseau, normalement employé pour les transactions entre les banques. D'ailleurs, des systèmes de gestion de distributeurs de billets ont été hackés. La seconde méthode a été deles échanges des amateurs de cryptomonnaie. Enfin, les hackers ont utilisé le «» : il s'agit de pirater un ordinateur, puis d'utiliser ses ressources pourL'argent a transité via des milliers de transactions séparées, le rendant plus. Selon le rapport, c'est le service chargé du renseignement nord-coréen (le) qui a dirigé ces opérations. Pour l'ONU, les méthodes utilisées ne nécessitent qu'un équipement léger : souvent, un simple ordinateur portable et une connexion Internet suffisent.Si le chiffre deest impressionnant, Pyongyang n'en est pas à son coup d'essai dans le domaine du piratage. En 2014, la Corée du Nord (avec une participation probable de la Chine) avait frappé les esprits en piratant le système informatique de Sony Pictures. La différence est, qu'à l'époque,: peu après l'attaque, Sony Pictures avait annulé la sortie d'un film portant sur l'assassinat de Kim Jong-Un.Cette fois, l'objectif est. Le rapport précise que le pays «». La Corée du Nord cherche constamment de nouvelles manières de financer ses programmes (d'abord militaires). Les méthodes retenues sont souvent illégales, alors que la puissance économique du pays est désormais 50 fois inférieure à celle de la Corée du Sud.