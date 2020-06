En Corée, le permis de conduire tient désormais dans un smartphone !

Trois opérateurs sud-coréens - SK-Telecom, KT, LG Uplus - se sont associés pour intégrer le permis de conduire à l’application PASS. Cette dernière est déjà utilisée dans le pays pour valider les paiements mobiles, le tout sous le contrôle du KNPA, l’Agence coréenne de police nationale.

La technologie blockchain est ici utilisée pour sécuriser le permis de conduire et éviter toute falsification. Pour chaque permis de conduire, valable sur une seul smartphone à la fois, l'application délivrera un QR COde et un code barre, permettant d'identifier le conducteur, dont la photo apparaîtra à l’écran.

Oh Se-hyeon, vice-président et responsable de la blockchain chez SK-Telecom a déclaré : « À l'avenir, nous travaillerons en étroite collaboration avec diverses institutions et entreprises pour promouvoir son utilisation dans les services dématérialisés, qui ont augmenté depuis le déclenchement de la pandémie de COVID-19 ».