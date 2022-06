Législatives 2022 : comment Meta, le gouvernement et A Voté veulent-ils mobiliser les électeurs ?

À quelques jours des élections législatives, qui auront lieu les dimanches 12 et 19 juin, Meta, le gouvernement et l'ONG citoyenne A Voté se mobilisent avec toute une série d'initiatives. Le but est de toucher le grand public et de l'inciter à se rendre aux urnes pour ces deux échéances importantes de la vie démocratique. Elles prendront notamment la forme de contenus volontairement pédagogiques qui seront mis en avant sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.