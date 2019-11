Marvel's Iron Man VR : notre preview à la Paris Games Week

L'armure ne fait pas le héros ?

Comme un super-héros mais en plus moche

Conclusion

Si les développeurs du studio Camouflaj promettent une action débridée et une immersion totale dans la peau (ou plutôt l'armure) d'Iron Man, nous n'avons malheureusement rien vu de cela sur cette démo. Pourtant, un scénario inédit a été écrit pour les besoins de cette production exclusive à la PS4. Tony Stark est attaqué par un pirate informatique nommé Ghost. Ce dernier décide de viser l'entreprise du super-héros aux quatre coins du monde et ce sera au joueur d'annihiler cette nouvelle menace. La séquence que nous avons pu essayer était en réalité un simple tutoriel visant à nous familiariser avec les contrôles du jeu.Doté d'une manette PlayStation Move dans la main droite et d'une autre dans la main gauche, le joueur doit presser les gâchettes pour activer les propulseurs d'Iron Man. Pour aller dans une direction, il faut orienter nos mains comme le super-héros le ferait. Par exemple, les propulseurs situés dans le creux de la main doivent faire face au sol pour qu'Iron Man prenne de la hauteur. Le jeu a le mérite de vraiment placer le joueur dans l'armure puisqu'il est nécessaire de réaliser les mêmes gestes que Stark dans les films pour progresser dans les airs. Notre cher super-héros peut aussi attaquer à coups de poing ou bien en utilisant ses lasers. Une fois de plus, c'est au joueur de bien viser avec les PlayStation Move pour atteindre la cible demandée.La démo de la Paris Games Week avait donc la lourde tâche de nous entraîner à maîtriser les commandes. Ces dernières déstabiliseront les joueurs qui ne sont pas habitués à la réalité virtuelle. Hélas, la version que nous avons testé n'était pas des plus passionnantes puisqu'il fallait uniquement passer à travers des anneaux ou bien les détruire dans une zone assez restreinte. Si des drones sont venus apporter un peu de dynamisme dans les derniers instants, ils n'étaient finalement pas bien coriaces et tombaient rapidement sous les coups du héros.Sur le plan esthétique, ce Marvel's Iron Man VR n'est pas au mieux de sa forme. La résolution du PlayStation VR fait encore des siennes et le rendu est très pixelisé. Difficile d'être pleinement immergé dans l'action lorsque celle-ci est difficilement lisible à cause d'une partie visuelle à peine digne d'un jeu PS3. Hélas, le casque de Sony étant un des plus abordables du marché, il ne fallait pas s'attendre à découvrir un jeu somptueux. C'est bien dommage puisqu'il s'agit tout de même d'une exclusivité sur une licence Marvel. Espérons de réelles améliorations avant la sortie.Si Marvel's Iron Man VR se montre plutôt convaincant au niveau de son gameplay bien pensé, impossible d'en dire autant sur sa plastique. Si le PlayStation VR ne peut hélas pas faire des merveilles, les graphismes risquent bien d'extirper violemment plus d'un joueur de l'armure du fameux super-héros. Il faudra aussi patienter jusqu'au jeu final, prévu pour le 28 février 2020, pour juger de la redondance ou non des missions.