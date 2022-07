Sony nous offre un aperçu des fonctionnalités du PlayStation VR2

Toujours dans l'optique de se repérer dans une pièce et ainsi éviter de frapper un objet (ou quelqu'un) par mégarde, le joueur aura l'opportunité de définir un espace de jeu personnalisé. Lorsque la personne se trouvera à la limite de cette zone, une notification lui sera envoyée. L'espace pourra même être enregistré pour de futures parties. Par ailleurs, en utilisant la caméra HD officielle de la PS5, on pourra se filmer pendant une partie et donc apparaître lors d'une diffusion en direct.