Hogwarts Legacy : vous allez vouloir changer de PC pour y jouer, les specs requises sont toutes là

Fort de ces informations très fournies, on peut tabler sur le fait que la version PC sera soit particulièrement riche graphiquement, soit… très bizarrement optimisée. Rappelons qu'Hogwarts Legacy est également attendu non seulement sur PS5 et Xbox Series X|S… mais aussi sur PS4, Xbox One et même Nintendo Switch, sans passer par le Cloud et avec une console ne disposant que de 4 Go de mémoire vive.

Une véritable énigme digne des plus tordues que l'on peut trouver dans les méandres de Poudlard, en somme. Verdict le 10 février prochain, avec malgré tout de petites étoiles magiques dans les yeux.