Hogwarts Legacy : performances, temps de chargement, ray tracing, quelle version s'en sort le mieux ?

En parlant de ray tracing, comme on peut s'en douter, cette fonctionnalité se montre extrêmement gourmande, pour des apports assez maigres. Pire encore, son activation diminue la distance d'affichage et la qualité des textures sur PS5 et Xbox Series X (la Series S fait l'impasse là-dessus). Sur PC, le seul sacrifice pour profiter d'un ray tracing finalement très superflu est la sévère perte de performances.

On remarque par ailleurs dans la vidéo une certaine compétition entre les versions PS5 et Xbox Series X. Sur la première, les temps de chargement sont plus courts, la fidélité des ombres présente une meilleure résolution, et le ray tracing s'en sort mieux. Du côté de la seconde, outre le mode d'affichage ray tracing, on remarque un meilleur taux d'images par seconde sur les autres modes par rapport aux modes équivalents de la PS5.

Les trois versions partagent cependant un triste point commun : des problèmes fréquents de saccade, notamment dans l'enceinte du château. Il arrive même que le personnage soit bloqué lors de la traversée de différentes salles en attendant que la suivante se charge.

Globalement, Hogwarts Legacy présente donc une optimisation qui a besoin de plusieurs ajustements pour devenir idéale, quelle que soit la plateforme. Gageons qu'un inévitable Patch Day One sera appliqué à la sortie officielle du jeu fixée le 10 février ainsi que d'autres correctifs au-delà.