Le déploiement de la TNT 4K/UHD débute cette semaine en région parisienne

L'Île-de-France est la première à bénéficier de cette avancée. Si vous habitez dans la région de la capitale, vous devriez pouvoir regarder France 2 et France en UHD sur les chaînes TNT, et ce, en sélectionnant respectivement la chaîne 52 et la chaîne 53.

Avec cette nouveauté, la qualité d'image passera des 1920 x 1080 pixels de la HD au 3840 x 2160 pixels de l'UHD. De même, la fréquence d'images sera multipliée par deux, passant de 25 à 50 images par seconde. Pour le son, les formats Dolby Digital Plus (E‑AC3) et Dolby AC-4 AC4 seront pris en charge.