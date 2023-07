Ces chaînes historiques seront bientôt en 4K sur la TNT et vos box !

Comme le souligne Univers Freebox, les opérateurs ayant pour obligation de reprendre les chaînes publiques dans leurs offres, reprendront donc la version Ultra HD de ces chaînes. Nous devrions donc profiter de France 2 et France 3 en 4K sur la TNT, mais aussi sur nos box opérateurs.

Pour ce faire, on apprend qu'un multiplex exploitant de nouvelles normes devrait être mis en service prochainement. On sait d'ailleurs que l'ARCOM a d'ores et déjà lancé plusieurs initiatives techniques allant en ce sens. Une consultation publique a également été mise en route le 21 juillet dernier, afin de déterminer la capacité de ce multiplex, et ce, en fonction du nombre de services en Ultra HD qu'il devra abriter.

L'ARCOM a également établi deux formats améliorés à venir sur les chaînes de TV françaises : un premier baptisé HD-HDR (qui restera limité à la Full HD, mais avec l'apport du HDR pour un meilleur contraste et de meilleures couleurs) ; et un second nommé UHD (qui disposera lui aussi du HDR, mais avec la définition Ultra HD pour afficher plus de détails à l'écran).

À l'avenir, l'ARCOM devra enfin fixer un cadre lui permettant de délivrer des autorisations à d'autres éditeurs de services de télévision pour l'adoption du Ultra HD ou un HD-HDR. Il lui faudra également affecter des ressources radioélectriques à ces services. Un chantier qui semble quoi qu'il en soit bien engagé.