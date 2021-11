La 8K sur vos téléviseurs pour bientôt ? DVB publie les premières spécificités pour les tuners UHD 8K

Les révisions futures devraient prévoir l’ajout de codecs plus avancés tels que AV1, AVS3 et VVC, mais également la prise en charge de plage dynamique et fréquences d’images élevées (HDR et HFR). DVB a déclaré que la prochaine révision serait celle du codec VVC (Versatile Video Coding) et devrait arriver début d’année prochaine.