Le pari fou de France Télévisions, qui lance une chaîne olympique basée sur le Cloud, la 5G et le réseau Starlink

Pour les plus pointilleux, sachez que le projet repose sur l'infrastructure Amazon Web Services (AWS), sélectionnée pour offrir une expérience optimale aux téléspectateurs. « À travers cette collaboration, France Télévisions et TVU Networks établissent une nouvelle norme pour l'avenir — une norme qui privilégie l'innovation, la durabilité et le pouvoir de la technologie cloud pour produire au plus près des événements et rapprocher les fans de l'action », s'est félicité le directeur TechLab et IA de France Télévisions, Romuald Rat.