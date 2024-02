Vous espionner via votre webcam à travers un mur, c'est possible selon cette nouvelle étude

Quels sont les meilleures caméras de surveillance pour contrôler votre intérieur ou votre extérieur ? Les caméras de surveillance sont des appareils très pratiques pour la surveillance de votre maison. Désormais connectées à Internet, elles permettent de garder un œil sur sa résidence depuis son smartphone, peu importe l'endroit où l'on se trouve. Elles peuvent en outre détecter les mouvements suspects dans votre domicile et vous avertir immédiatement afin d'éviter un cambriolage. Il existe aujourd'hui de nombreuses caméras de surveillance à tous les prix et pour tous les usages. Pas de panique, on vous aide à faire facilement votre choix.

