Un bug permet aux propriétaires de certaines caméras de surveillance connectées d’espionner des inconnus

D’après la communication de Wyze, cela serait dû à un bug AWS (les serveurs Amazon loués par l’entreprise) qui aurait « corrompu certaines données utilisateurs » et aurait donc permis à certains utilisateurs de « voir des miniatures d’image venant de caméras ne leur appartenant pas ». L’entreprise indique avoir, pour le moment, identifié 14 cas et avoir forcé la déconnexion de nombreux utilisateurs et utilisatrices « afin d’être le plus précautionneux possible ». Histoire d’être rassurant, Wyze a tout de même précisé que « les flux vidéos en direct n’étaient pas consultables ».