Cybersécurité : les caméras de surveillance de plus en plus ciblées par les malfrats pour préparer leurs cambriolages

La vidéosurveillance est considérée par beaucoup comme un problème pour les libertés publiques. Mais il semble aussi que le sentiment de sécurité apporté par ces équipements soit aussi illusoire, au vu des actions de plus en plus fréquentes des personnes qui veulent échapper à leur œil inquisiteur. Car les attaques informatiques contre ces outils ont tendance à se multiplier, et malheureusement, avec succès.