Vendu pour 600 euros, le Basilisk, ce produit qui peut contourner les contrôles d'accès réseau, doit vous inciter à la prudence

Une fois de plus, la sécurité informatique des entreprises est mise à rude épreuve. C'est un outil assez redoutable qu'il est possible d'acheter en ligne et sur lequel David Legeay, expert en cybersécurité depuis plus de 20 ans, essaie d'alerter. Un petit outil qui ne paie pas de mine, doté de trois ports Ethernet et d'un emplacement d'alimentation, outil baptisé Basilisk, qui pourrait permettre de contourner les dispositifs de contrôle d'accès au réseau (NAC) et d'infiltrer discrètement les systèmes d'information. Autant donc dire qu'il faut s'en méfier.