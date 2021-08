OPPO a présenté ses dernières innovations en matière de capteurs photos pour smartphone

La deuxième avancée concerne un système de stabilisation optique de l'image (OIS) à cinq axes. Les données du gyroscope sont reçus et analysées par le processeur avant d'être transmises au capteur d'image et à l'objectif, ce dernier pouvant, comme le capteur, se décaler pour offrir davantage de progressivité à la stabilisation. De quoi offrir, entre autres, une compensation trois fois plus élevées des vibrations par rapport aux technologies OIS plus traditionnelles, selon la marque. Celle-ci sera déployée dès le premier trimestre 2022.

Enfin, la troisième innovation concerne le capteur d'image RGBW (pour Red, Green, Blue et White). Grâce à l'ajout de sous-pixels blancs, la sensibilité à la lumière de ce capteur serait accrue de 60% selon OPPO. Cela permet de bien meilleures performances dans les environnements faiblement lumineux. Une avancée qui devrait être proposée dès cette année, au quatrième semestre. Il faudra néanmoins attendre encore un peu pour savoir quels appareils seront équipés par ces avancées technologiques.