Vivo présente son V21 5G, dôté d'un module photo frontal équipé d'un stabilisateur optique

Pour son V21, vivo a fait confiance à MediaTek, qui lui fournit son SoC Dimensity 800U, que nous avons déjà pu éprouver dans le Redmi Note 9T en début d’année. Mais nous anticipons déjà un gros décalage entre le prix demandé par vivo pour ce smartphone et ses performances — davantage taillées pour l’entrée de gamme. 8 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS 2.2, ainsi qu’une batterie de 4 000 mAh (recharge 33 W) complètent la fiche technique.

Au dos, le vivo V21 5G s’équipe de trois capteurs photo. Un module principal de 64 mégapixels (1/1.72" ; ƒ/1.8 ; pixels de 0,8 µm ; OIS), un ultra grand-angle de 8 mégapixels (1/4.0" ; ƒ/2.2 ; pixels de 1,12 µm) et un objectif macro de 2 mégapixels (ƒ/2.4). Côté vidéo, le V21 5G offrira de la 4K à 30 images par seconde (non stabilisé), ou du 1080p 30/60 tirant parti de l’OIS.