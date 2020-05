Pour un smartphone Motorola Razr acheté, Motorola vous offre... un deuxième Razr !

Lire aussi :

Un aveu de faiblesse ?

Source : Engadget

En effet, pour un Motorola Razr acheté, Motorola offre... un deuxième Razr. Rien que ça !Officialisé en fin d'année dernière, le smartphone Motorola Razrs'annonçait comme un véritable événement, l'appareil étant doté d'un large écran tactile OLED de 6,2" mais aussi (et surtout !) d'un format type « mobile à clapet. »Toutefois, malgré un côté « néo-rétro » plutôt intéressant, le Razr de Motorola n'est pas parvenu à déchaîner les passions tant attendues. Rappelons que le smartphone est affiché au tarif de 1 500 dollars.En ce mois de mai, aux États-Unis, Motorola a décidé de lancer une offre promotionnelle pour le moins agressive, de type « un acheté = un offert ».En effet, pour tout achat d'un smartphone Motorola Razr, la marque permet à l'acheteur de bénéficier, d'un second smartphone gratuit.Concrètement, contre la somme de 1 500 dollars, l'opération permet donc de mettre la main sur deux Motorola Razr, soit un prix unitaire ramené à 750 dollars « seulement ». Difficile de savoir pourquoi Motorola a privilégié une offre de ce type, plutôt que proposer une remise de 50 % sur le prix de vente unitaire de son Razr.Reste à savoir maintenant si cette étonnante opération permettra au Motorola Razr de voir ses ventes augmenter. Une opération mise en place quelques mois à peine après la commercialisation du smartphone, début janvier.Pour certains, il s'agit d'une énième preuve d'un vrai désintérêt de la part des utilisateurs vis-à-vis des smartphones pliables... Et pour vous ?