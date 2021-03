Samsung : la mise à jour d'avril améliore l'appareil photo des Galaxy S21

Du côté du Galaxy Z Fold 2, c'est en Allemagne et en Russie que le patch se montre en premier. On ne constate pas de changement visible directement par l'utilisateur, les améliorations sont implantées en arrière-plan et devraient procurer une expérience utilisateur plus stable.

Quant aux mobiles de la série Note 10, l'update est disponible en Allemagne également, et probablement très bientôt chez nous. Comme pour le Z Fold 2, il s'agit avant tout de modifications mineures.

Pour rappel, vous pouvez vérifier manuellement si une mise à jour OTA est disponible pour votre appareil en vous rendant dans la section Mise à jour logicielle des paramètres de One UI.