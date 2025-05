Google optimise régulièrement la sécurité de ses smartphones : il y a quelques mois, par exemple, plus de 47 failles avaient été corrigées sur Android. Ce mois-ci, la firme de Mountain View s'est penchée sur la vulnérabilité zero-day CVE-2025-27363 et a déployé un correctif de sécurité critique, évitant ainsi une « exploitation limitée et ciblée. »