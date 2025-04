Google déploie ce mois-ci une nouvelle mise à jour pour ses smartphones Pixel, dont le patch de sécurité d’Android 15 ainsi que des correctifs ciblés. Destinée aux modèles les plus récents, allant du Pixel 6 au tout nouveau Pixel 9a, cette version colmate au total 62 failles de sécurité et apporte des améliorations fonctionnelles, notamment sur l’appareil photo et l’affichage.