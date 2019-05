Les Google Pixel 3a et Pixel 3a XL sont disponibles dès maintenant à partir de 399€

Crédits : Google

La qualité Pixel à un tarif plus abordable

Le Pixel 3a conserve les mêmes capacités photo que son aîné. Crédits : Google

Google Pixel 3a : la fiche technique

Écran : 5,6 pouces (18,5:9), OLED, définition de 2220 x 1080 pixels (441 ppi)

SoC : Snapdragon 670 (10 nm)

Mémoire vive : 4 Go

Stockage interne : 64 Go (non extensible)

Batterie : 3 000 mAh

Charge sans-fil : Non

Étanchéité : Non

Prise jack 3,5 mm : Oui

Appareils photo arrière : 12,2 mégapixels ouvrant à f/1,8 (capteur de 1/2.55")

Appareil photo avant : 8 MP (f/2.0)

Capteur d'empreintes : Oui, au dos

Recharge inversée : Non

Double SIM : Non

OS : Android 9.0 Pie

Coloris : noir, blanc, mauve

Prix : 399€ (479€ pour le 3a XL)

Les trois coloris du Pixel 3a. Crédits : Google

Source : Google Store

Teasé depuis de très longs mois, les smartphones milieu de gamme desont enfin de sortie et confirment peu ou prou tout ce qui a pu être dit sur eux au cours des dernières semaines.Ne manquaient finalement que deux éléments essentiels : la date de sortie, et leur prix.Google connaît bien les qualités de son Pixel 3 , et ne semble pas avoir opéré de coupe trop visible sur ce modèle plus abordable. On y retrouve doncet le fameux mode nuit Night Sight.Mais que l'on ne s'y trompe pas : Google n'a pas été en mesure de retirer près de 500€ de l'addition par magie. Par conséquent, la machinerie interne est légèrement différente que celle du smartphone haut de gamme. À commencer par le SoC, qui passe d'un Snapdragon 845 à un Snapdragon 670, doté d'un processeur aux coeurs moins performants et d'un GPU moins puissant.L'écran évolue, lui aussi. Il s'allonge légèrement, pour passer à 5,6 pouces dans le cas du 3a (6,0 pouces pour le 3a XL), et profite d'une dalle OLED affichant du 2220 par 1080 pixels au ratio 18,5:9. Celui-ci ne couvre pas l'intégralité du spectre DCI-P3 contrairement à son grand frère, et n'est pas compatible HDR. Il faut également s'attendre à un verre plus fragile ; Google ayant en effet troqué le fidèle Gorilla Glass 5 pour un modèle de chez Asahi.Sans plus de cérémonie, on vous laisse jeter un oeil à la fiche technique complète du Google Pixel 3a. Notez que celle du Pixel 3a XL est en tout point similaire, à la seule exception de l'écran - passant logiquement de 5,6 pouces à 6 pouces.