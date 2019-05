Google crée un site pour éclaircir le traitement de l'info de sa plateforme Google News

Google met à profit ses algorithmes pour respecter « la diversité et la fiabilité des informations »

Trois manières différentes de diffusion de l'information

C'est dans un souci de transparence et de prise de conscience de l'évolution des activités de l'information quea décidé d'ouvrir un tout nouveau site web, qui constitue une sous-section de un programme d'aide réservé à des entreprises ou fondations qui soutiennent le journalisme.Sur ce site, Google revient sur ses objectifs, approches et principes s'agissant des expériences d'actualités sur l'ensemble de ses plateformes.Concrètement, le site en dit plus sur la manière dont Google appréhende l'information, comme les, qui servent ensuite à identifier et à organiser l'ensemble des articles, afin que soient respectées «».Dans le détail, Google procède à la. D'abord via le, qui regroupe les titres de Google News et les dernières nouvelles sur sa plateforme vidéo YouTube. Le principe du Top News est de s'arrêter à un instant T de l'information. Ici, l'information n'est pas complètement personnalisée. C'est via la sectionque Google procède à une véritable personnalisation de l'information.Enfin, la dernière méthode présente des informations non personnalisées qui proviennent de différentes sources qui peuvent être assimilées àde Google.