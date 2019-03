Directive Copyright : Google demande de rapides clarifications à l'UE

De la suppression des contenus... et des éditeurs de presse

« Un pas en avant, deux en arrière »

La Directive Copyright fait toujours autant grincer des dents chez Google. L'entreprise américaine a de nouveau exprimé ses craintes au sujet de la future loi de réforme du droit d'auteur, dans un billet de blog . Et ses sources d'inquiétude demeurent inchangées : les articles 11 et 13.Premièrement, l'de la Directive Copyright a pour but de protéger les ayants droit sur Internet, un objectif partagé par Google. Mais pour le groupe américain, le texte manque singulièrement de clarté quant aux exigences imposées aux plateformes. Une imprécision qui pourrait entraîner une suppression drastique de contenus, par exemple sur YouTube, afin d'éviter tout risque juridique. L'entreprise appelle donc l'UE à «» autour de la coopération entre les sites et les ayants droit, afin d'éviter de «».Ensuite, l'prévoit une modification des rapports entre sites d'information et plateformes d'agrégation, telles que Google News. Avec la nécessité pour ces dernières de conclure des accords commerciaux pour afficher des extraits d'articles. Encore une fois, Google pointe le manque de précision du texte, en particulier sur la définition d'un «». De plus, l'entreprise dénonce les restrictions imposées aux extraits. Des contraintes qui pèseraient sur l'expérience utilisateur et qui entraîneraient une réduction importante du trafic des sites d'info Malgré tout, Google tient également à. En effet, l'entreprise note que la nouvelle version de l'article 13 semble reconnaître que les plateformes «» dans la protection du droit d'auteur «».De même, le groupe a constaté une amélioration de l'article 11. Ainsi, la loi accorderait désormais aux éditeurs «», leur permettant d'attirer plus de visiteurs sur leur site.En voyant le verre à moitié plein, Google pourrait donc se réjouir de voir le projet de loi européen évoluer dans son sens. De bon augure pour trouver un compromis entre les deux parties, avant le vote prévu pour la fin du mois de mars ?