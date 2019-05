Google pourrait laisser les utilisateurs décider de l'accès à leurs données sur Chrome

Gestion des cookies par les utilisateurs : une rupture dans les habitudes de Google ?

Un changement qui poserait problème aux annonceurs

n'a peut-être pas fini de renforcer les contrôles de confidentialité de son navigateur, en laissant d'ici peu l'accès aux utilisateurs à l'ensemble de leurs données privées.C'est en tout cas ce que des contacts au sein du Wall Street Journal affirment. Google serait au point de lancer un élément (ressemblant à un tableau de bord) au sein de son navigateur Google Chrome. Cet élément permettrait non seulement d'de l'utilisateur, mais aussi la possibilité de les limiter.Le concept n'est pas nouveau : Mozilla l'avait déjà intégré au sein de Firefox depuis des années. Malgré tout, cela constituerait une rupture majeure au sein de Google, dont les activités sontet les données privées d'utilisateurs depuis toujours.La société originaire de Menlo Park en Californie avait en réalité eu l'idée d'intégrer cette possibilité il y a plusieurs années, le débat sur la confidentialité en ligne faisant rage. Google aurait ainsi eu des entretiens avec des responsables de la publicité afin de jauger leurs opinions sur des « scénarios hypothétiques » relatifs à ce changement. Et bien que les cookies de suivi ne soient plus autant utilisés que par le passé, de nombreux annonceurs les utilisent encore pour le. Ces spécialistes du marketing devront peut-être repenser leurs stratégies, tout en sachant que les utilisateurs de Chrome pourront facilement désactiver le suivi.La société aurait intensifié ses efforts de lutte contre la traçabilité à la suite du scandale Cambridge Analytica de Facebook. Et malgré les dommages causés aux annonceurs, cette nouveauté pourrait être considérée comme un compromis, dans le cas où les utilisateurs feront probablement davantage confiance à Google et à leur navigateur.Malgré la méfiance des annonceurs, ce changement serait a prioriou la semaine prochaine, au plus tard.