Chrome va bientôt supporter les thèmes sombres des sites web (comme Clubic)

Google en plein développement

Si vous ne l'aviez pas remarqué, Clubic lui-même vous laisse la possibilité d'utiliser leen cliquant sur la petite lune en haut de la page. Joli, n'est-ce pas ? Ce n'est pourtant pas une mince affaire. Si certains navigateurs comme Safari ont progressivement permis aux sites de proposer un mode sombre,a décidé de développer une balise pour généraliser cette tendance auprès des sites internet.Comme l'explique Android Police , le mode sombre peut être rendu possible selon deux manières. D'un côté, on a des navigateurs comme ceux de Samsung qui ne font qu'inverser les couleurs du site consulté. De l'autre côté, les navigateurs peuvent fournir une balise permettant aux sites internet de savoir si des internautes utilisent un thème sombre, leur laissant ainsi la possibilité de s'adapter ou non. C'est dans cette dernière lignée quesouhaite se diriger en annonçant supporter la fonctionnalité « prefers-color-scheme ».La fonctionnalité « prefers-color-scheme » avait d'abord été introduite par Apple sur Safari 12.1, avant d'être rejoint par Firefox 67. Comme l'explique Android Police, cette balise permet aux sites de «».Google a annoncé s'être déjà lancé dans lede cette balise.