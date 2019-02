Google ne veut pas "casser" les bloqueurs de pub sur Chrome

Les gains de performances évoqués par Google remis en cause par une étude

Google fait machine arrière, mais dans le seul but de satisfaire les développeurs

Source : CNET

a entendu la grogne des développeurs et revient sur ses décisions. Le moteur de recherche a récemment annoncé les modifications apportées au développement des extensions du navigateur, lors de la publication de Manifest V3 L'API « webRequest », utilisée par lesde pub pour analyser et filtrer les connexions réseau, allait êtrepar une nouvelle interface de programmation, « declarativeNetRequest » qui empêche aux extensions d'agir sur le contenu chargé des pages web. Google expliquait sa décision par sa volonté d'accélérer le chargement et l'affichage du contenu des pages web.Seulement, les développeurs du bloqueur Ghostery ont étudié le fonctionnement de l'API existante « webRequest » et ont déterminé que son emploi avaitsur les requêtes réseau de Chrome. Ils en ont conclu que l'amélioration desétait une fausse excuse de la part de Google.Déjà suspecté depuis plusieurs semaines de vouloir pénaliser les bloqueurs concurrents afin de ne pas affecter l'affichage de ses propres publicités, Google a vite réagi et rétropédalé en assouplissant les changements prévus parUn ingénieur de Google Chrome, Delvin Cronin, a publié un message sur Google Groups indiquant que «». Il indique également que l'écosystème existant d'extensions sera préservé et restera fonctionnel après l'application de ses modifications.Selon une source proche du dossier, l'étude de Ghostery serait également sujette à caution, mais les développeurs de l'extension n'ont pas répondu à ces accusations dans l'immédiat. Ce revirement ne serait pas en lien avec cette étude et Google aurait simplement eu à cœur d'écouter les inquiétudes des développeurs. Et avec un sens du timing impeccable quoi qu'il en soit.