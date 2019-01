Une prochaine version de Chrome pourrait nativement bloquer des extensions antipub

De nouvelles règles de développement pour les extensions Chrome

Des modifications toujours en discussion

Source : Android Police

Google va opérer de nombreux gros changements dans ses. Le développeur a publié, répertoriant toutes les modifications qui vont être apportées au code du moteur de rendu. L'entreprise les justifie par la volonté de rendre lesChrome plus sûres pour les utilisateurs de son célèbre navigateur.L'API « webRequest » va subir des modifications qui vont impacter directement certainsde publicités dont uBlock Origin et uMatrix. Ces deuxutilisent cette API afin d'intercepter les requêtes réseau et d'identifier les contenus publicitaires à bloquer lors de l'affichage de la page.Google annonce vouloir limiter l'API «» et la remplacer par « declarativeNetRequest ». Le moteur de recherche explique que cette nouvelle API fonctionne mieux et apporte une meilleure sécurité des données aux utilisateurs. Elle offre un chargement des pages plus rapide en empêchant les extensions de traiter les requêtes réseau, ce qui empêche concrètement les bloqueurs de pub utilisant cette API de fonctionner.Certains voient également dans cette décision la volonté de Google de pousser son propre bloqueur de publicités, intégré dans Google Chrome, en supprimant les logiciels tiers. Le navigateur bloque actuellement les publicités jugées intrusives, tout en laissant passer les annonces proposées par le moteur de recherche.Pour le moment, Manifest 3 est en discussion et aucune décision technique n'a été prise par Google. Raymond Hill, développeur deet, en a profité pour critiquer ouvertement cette modification qui va rendre ses logiciels inopérants.Les utilisateurs du célèbrene seront eux pas inquiétés, l'extension utilisant d'autres procédés pour repérer et bloquer les publicités.