Chrome 73 bêta : entre partage sur Android et Picture-in-Picture sur Desktop

Source : AndroidPolice

Google Chrome 73 est aujourd'hui disponible en version beta et cette nouvelle version présente quelques nouveautés intéressantes sur smartphones et desktop.Google a ajouté une série de boutons à la barre d'adresse de Google Chrome sous Android. Lorsque vous appuyez sur la barre, ces boutons permettent de copier, de partager et de modifier l'URL actuelle, une fonction qui existait déjà dans les versions précédentes mais qui est ici mise en avant.Google a également travaillé sur. Pour l'instant, certaines parties ne sont pas totalement finies et certains affichages d'URL sont difficilement lisibles. De plus, des parties du navigateur ne sont pas encore assombries, des corrections qui devraient être finalisées dans la version finale du Dark Mode.C'était l'une des fonctionnalités les plus attendues de Google Chrome : la possibilité d'utiliser les touches multimédia des claviers d'ordinateurs portables et de bureaux pour contrôler, par exemple, sa musique diffusée sur YouTube Music, YouTube Premium ou Google Play Music en arrière-plan. Ce support serapuis dans un second temps pour Linux.Actuellement, la seule solution pour contrôler les vidéos et la lecture dans Chrome passait par des applications tierces.Parmi les autres fonctionnalités prévues pour cette nouvelle mise à jour, on notera la mise en place de Cross-Origin-Resource-Policy pour protéger les images contre les attaques via Spectre, la possibilité pour les Progressive Web Apps de gérer le Picture-in-Picture de manière automatique et la lecture de contenu multimédia avec le son dans les PWA.Toujours dans le souci d'améliorer l'expérience de navigation, Google prévoit de lancer un mode « never slow » (« jamais lent ») afin de diminuer l'utilisation des ressources matérielles et la consommation de données. Ce nouveau mode bloquera le contenu trop lourd d'une page afin d'accélérer la navigation. Ainsi, les images seront limitées à 1 Mo, un fichier CSS 100 ko et un script 50 ko.Pour éviter que de nombreux sites ne se retrouvent bloqués, on espère que Google a prévu de pouvoir désactiver le mode « never slow » manuellement.